Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Elazığ depreminde yakınlarını kaybedenlere taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyede bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem sonrası bölgeye giden Erbaş, dün eşi ve oğlunun cenaze namazını kıldırdığı Murat Yıldız'ı ve yakınlarını Mevlana Cami Taziye Evi'nde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

"Depremde vefat edenlerin hükmen şehit olduklarını" belirten Erbaş, "ölüme her an hazır olmak gerektiğini" ifade etti.

Erbaş, Zilzal Suresi'nde kıyametin "zelzele" kelimesi ile anlatıldığını aktararak, depremin kıyametin bir alıştırması olduğunu ve depremden, diğer afetlerden dersler alınması gerektiğini vurguladı.

Ali Erbaş, kamu görevlilerinin deprem bölgesinde büyük gayretle aralıksız çalıştığına dikkati çekerek, "Rabb'im kardeşlerimize yardım eylesin; onların azmini, enerjisini, gücünü arttırsın inşallah. Bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman acılarımız, üzüntülerimiz azalıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ilk andan itibaren bölgede depremzedelerin yanlarında olduk. Cenabıhak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.