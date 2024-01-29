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Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef almıştı! Volkan Konak'tan gündem olan paylaşım: "Siyasi partiler..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.01.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alarak sert ifadeler kullanmasıyla gündeme gelen Volkan Konak'tan flaş bir açıklama geldi. Volkan Konak "Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem" diyerek bakın ne paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef almıştı! Volkan Konak'tan gündem olan paylaşım: "Siyasi partiler..."

Şarkıcı Volkan Konak yılbaşında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alarak "Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…" demişti.

Volkan Konak'ın bu sözleri sonrası Diyanet şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı Konak şimdi de başka bir paylaşımıyla gündeme geldi.

Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..." Volkan Konak'tan Diyanet İşleri Başkanı'na sert ifadeler! "Maaşınıza..."

"VEFASIZ VE SEVGİSİZ BU SİYASET KORUSUNDA..."

Volkan Konak bir paylaşım yaparak "Ülkemizde ve Orta Doğu'da siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır. Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum" diyerek sosyal medyada gündeme geldi.

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