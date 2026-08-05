Çirkin dizisi ne zaman başlayacak? Çirkin yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Başrollerini Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “Çirkin", çarpıcı karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekti.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği dizi için 8. bölümde sezon finali kararı verildi. Sezona erken ara veren dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak edildi.

ÇİRKİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çirkin dizisinin 2. sezonunun Eylül veya Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Dizinin yeni bölümlerine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Çirkin dizisi sezon finaliyle Total’de 6,28 reyting ve 19,72 share, AB grubunda 5,20 reyting ve 19,12 share, ABC1’de ise 6,27 reyting ve 19,70 share alarak tüm kategorilerde birinci oldu ve sezona zirvede veda etti.

ÇİRKİN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Ferhat’ın elindeki şantaj görüntüsüyle sarsılan Kadir, hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya kaldı. Meryem’in Gürkan’ı vurduğu anların görüntülerinin Lale’den alındığını öğrenince onunla sert bir yüzleşme yaşadı. Lale’nin görüntüyü kopyalayıp sakladığını itiraf etmesi, Kadir için bardağı taşıran son damla oldu. Hande ise ikilinin konuşmalarını gizlice dinledi. Lale, ofisinden çalınan bu görüntüleri kimin aldığını bulmaya çalışırken; Kadir ise gerçekleri öğrendiği takdirde polise teslim olacağını bildiği Meryem’den bu durumu gizlemeye çalıştı.

Ferhat’ın, Tekin ve ekibini kulübe göndererek Kadir’i kışkırtma planı hedefine ulaştı. Müşterilerin gözü önünde çıkan bu büyük kavga, kulübün prestijine ağır bir darbe indirirken işlerin de kesilmesine neden oldu. Bu krizin çözümü olarak Meryem, o gece mekânda bulunan müşterilere ulaşıp Ferhat’ın adamlarının o gün herkesi rahatsız ettiğine dair internette şahitlik etmelerini istedi. Bu esnada, Ferhat’ın adamının paylaştığı özür videosuyla birlikte çıkan haberlerin önüne geçilmiş oldu.

Lale, ofisindeki çalınan şantaj görüntülerinin çalınmasıyla ilgili Hande’den şüphelendi. Yalıya giderek Hande’yi hırsızlıkla suçladı. Hande’nin telefon konuşmasına şahit olan ve yalan söylediğinden şüphelenen Ökkeş, Lale’den Hande’yi takip etmesini istedi. Lale’nin kendisini takip ettiğini fark eden Hande, durumu kurtarmak için hemen bir kuaföre giderek bir oyun tezgâhladı. Onu kuaförde oje seçerken basan Lale, yanıldığını düşünerek takibi bıraktı.

Meryem ve Engin’i birlikte bir restoranda baş başa gören Nehir, intikam almak için ikiliyi videoya çekti. Eve döndüğünde bu videoyu Cennet’e izleten Nehir, büyük bir krizin fitilini ateşledi. Öfkeden gözü dönen Cennet, Meryem’e artık işe gidemeyeceğini söyledi. Gururu kırılan Meryem ise ilk kez Cennet’e karşı çıkarak yanlış bir şey yapmadığını söyledi ve evi terk etti.

Cennet ile Meryem arasında yaşanan tartışmayı öğrenen Kadir, dışarı çıkıp bir bankta çaresizce oturan Meryem’i buldu. Kadir ve Meryem dertleştikleri sırada, arabasıyla oradan geçen Lale; ikiliyi bankta el ele ve oldukça yakın bir hâlde görünce gözyaşlarına boğuldu.

Nehir’in yalanlarını ve Ateş’le buluşmaya devam ettiğini öğrenen Cennet, öfkeden gözü dönmüş bir hâlde Ateş’in evini bastı. Kapıda karşılaştığı Ebru’nun Nehir hakkındaki ağır sözlerine dayanamayan Cennet, Ebru’ya saldırdı. Bu olay, Ateş ve Nehir arasındaki ipleri kopma noktasına getirirken; Cennet, Nehir’i eve hapsedip telefonuna el koydu ve İsmet’le olan düğün hazırlıklarını hızlandırdı.

Cennet’in annesine saldırdığını öğrenen Ateş, büyük bir öfkeyle Nehir’i arayarak artık kendisinden tamamen uzak durmasını istedi. Ateş’le aralarının bu şekilde bozulmasına ve onu kaybetmeye dayanamayan Nehir ise Yaren’den yardım isteyerek Ateş’le konuşup aralarını düzeltmesini istedi.

Kadir, Ferhat’ın elindeki şantaj görüntülerini geri alabilmek için onun en yakınındaki adamı Kibar’a reddedemeyeceği bir iş teklifinde bulundu. Kibar’ın şarkıcı olma ve albüm yapma hayalini bilen Kadir, o görüntüleri getirmesi karşılığında ona açık çek sundu ve geleceğini kurtarma vaadiyle onu ikna etmeyi başardı. Bu tekliften etkilenen Kibar, gece yarısı gizlice Ferhat’ın kasasını açıp görüntüleri ele geçirdi; ancak tam kaçacağı sırada Ferhat’a yakalandı. Kibar’ın ihanetini ve arkasından dönen oyunu fark eden Ferhat, hemen Kadir’i arayarak görüntüleri çoktan yedeklediğini söyledi. Kendisine bir şey olması durumunda kayıtların doğrudan savcıya gideceğini belirten Ferhat, Kadir’in bu büyük hamlesini boşa çıkardı.

Kadir’in kendisini ateşe atacağını gören Lale, Meryem’le gizlice görüştü. Kadir’in, Meryem uğruna tüm geleceğini yakacağını ona anlattı. Sevdiği adamın hayatının mahvolmasına gönlü razı gelmeyen Meryem, Kadir’le geçirdiği akşamın ardından, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ona haber vermeden emniyete giderek suçunu itiraf etti.

Meryem’in teslim olmaya gittiğini öğrenen Kadir, onu durdurmak için büyük bir telaşla yola çıktı. Ancak o esnada kendisini takip eden ve intikam ateşiyle yanan Tekin, aracını Kadir’in üzerine sürdü. Ağır bir çarpışma sonucu yere yığılan Kadir yaşam mücadelesi verirken, Meryem ise tüm gerçekleri anlatıp elleri kelepçeli bir şekilde cezaevine ilk adımını attı.