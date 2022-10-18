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Diyanet İşleri Başkanlığında yeni atanan yöneticiler törenle görevlerine başladı

18.10.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığında yeni atanan yöneticiler törenle görevlerine başladı

Diyanet İşleri Başkanlığında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına atanan Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığına atanan Bünyamin Kahraman ile Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanan Cafer Tayyar Doymaz, düzenlenen törenle görevlerine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen devir teslim törenlerine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görevi devreden yöneticilere hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederken, göreve yeni başlayanlara da başarılar diledi.

"Bizler faniyiz. Bu dünyada Allah için, din-i mübin İslam için ne yapabilirsek o bizim için kardır, sadaka-i cariyedir. Amel defterimiz açıldığında karşımıza onlar çıkacaktır." diyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Onun için, yaptığımız her işi, her projeyi 'bu benim sadaka-i cariyem olacak' mantığıyla, inancı ile yaparsak Cenabıhak yollarımızı açar. Daha güzel işler yapmayı, daha güzel imkanlarla bize nasip eder. Geçmişimize baktığımızda bunu hep görürüz. Her vesileyle örnek gösterdiğimiz şahsiyetler var. O şahsiyetlerin hayatına baktığımız zaman hep o samimi çizgiyi devam ettirmişlerdir. O samimi çizgi, onları sürekli daha iyi işler yapma noktasına getirmiştir, imkanları onun önüne sermiştir. Dolayısıyla, işlerimizde samimiyet, ihlas, heyecan olmazsa iş yürümez. Bu kavramları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Ne kadar samimi bir şekilde ekibinizle çalışırsanız o kadar hem başkanlığımız için hem milletimiz için çok hayırlı işler yapmış oluruz. Allah muvaffak eylesin, Cenabıhak utandırmasın."

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