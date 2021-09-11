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Diyanet tarafından hazırlanan sesli, yazılı ve görüntülü yüzlerce eser dijital platformlarda yerini aldı

11.09.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam tarihi, Kur'an-ı Kerim ve meal setleri başta olmak üzere, farklı içeriklere sahip 104 seslendirilmiş kitap, 473 e-Kitap ve 208 makale dijital ortama taşındı - Vatandaşlar, Başkanlık yayınlarından ve Diyanet TV'den seçilmiş farklı temalarda 1000'den fazla kısa video içeriğine ulaşılabilecek

FIRAT TAŞDEMİR - Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Dijital Yayınlar Daire Başkanlığınca hazırlanan sesli, yazılı ve görüntülü yüzlerce eser, dijital platformlarda yerini aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, içerik ile tasarım ve yazılım altyapısı Başkanlık tarafından oluşturulan sesli, yazılı ve görüntülü eserler, kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Dijital platformlarla uyumlu bir şekilde "www.diyanetyayinlari.gov.tr" adresinde ücretsiz erişime açılan içerikler, okuma, dinleme ve izleme alışkanlıkları göz önünde bulundurularak oluşturuldu.

İslam tarihi, Kur'an-ı Kerim ve meal setleri başta olmak üzere, farklı içeriklere sahip 104 seslendirilmiş kitap, 473 e-Kitap ve 208 makale dijital ortama taşındı.

Sesli içerikler kategorisinde, 114 Kur'an-ı Kerim ve 22 Asr-ı Şerif kaydı da bulunuyor.

Vatandaşlar, Başkanlık yayınlarından ve Diyanet TV'den seçilmiş farklı temalarda 1000'den fazla kısa video içeriğine ulaşılabilecek.

Aynı zamanda Diyanetin sosyal medya hesaplarına yüklenen 1206 sesli, yazılı ve görüntülü içerik, kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığınca içerisinde oyun, bilmece ve soruların yer aldığı çocuk kitaplarıyla ilgili bir internet sitesi de hazırlanacak.

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