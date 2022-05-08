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Diyanetten gençlere yönelik ayet konulu fotoğraf yarışması

08.05.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kadrajımda Ayet Var" konulu yarışmaya 29 Mayıs'a kadar başvurulabilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlere yönelik "Kadrajımda Ayet Var" konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren başkanlığın Kur'an kurslarında eğitim almış veya halen alan 15-25 yaşları arasındaki gençler katılabilecek.

Gençlerin çevrelerinde yaşananlara, tabiatta meydana gelen olaylara, canlı ve cansız her şeye Kur'an-ı Kerim'in nazarıyla bakabilmelerinin ve dünyayı ayetlerin ışığında görebilmelerinin amaçlandığı yarışmaya gönderilecek eserler, Kur’an-ı Kerim’den bir ayetle ilişkilendirilecek ve ayetin Türkçe meali, Diyanet İşleri Başkanlığı mealinden alınacak.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada gençler, cep telefonu veya fotoğraf makinesiyle çektikleri fotoğraflarla yarışacak.

Yarışmacıların fotoğraf ve telif formunu "kurankurslari@diyanet.gov.tr" adresine en geç 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar ulaştırması gerekiyor.

Yarışma sonuçları, haziran ayı içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek. Sonuçlar, tüm ödül ve sergileme hakkı kazanan katılımcılara telefon ve mail ile bildirilecek.

Birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 2 bin lira ödül verilecek yarışmada, mansiyon ödülü 1000, sergileme bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

Katılımcılar yarışmaya dair tüm detaylara "https://www.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Yarışmaya, jüri üyelerinin ve düzenleme kurulunun birinci derece yakınları katılamayacak.

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