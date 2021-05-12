Diyanetten Ramazan Bayramı'nda "dijital iletişim araçlarıyla bayramlaşma" tavsiyesi

FIRAT TAŞDEMİR - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ramazan Bayramı'nda ziyaretler yerine, dijital iletişim araçlarıyla bayramlaşmayı tavsiye ettiklerini söyledi.

İşliyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da ramazan sevincinin bir arada yaşanamadığını ancak yardımlaşma ve dayanışmanın devam ettiğini belirtti.

Müslümanların bu sene ramazan sevincini daha çok evlerinde yaşadıklarını vurgulayan İşliyen, "Ramazan demek bir anlamda teravih namazı demektir. Teravihi cemaatle kılmamız ramazanın neşesine neşe katıyordu, ramazan sevincini artırıyordu. Bundan yoksun kaldık." dedi.

Geçen yıl ramazanda ibadetlerin tamamen kısıtlandığını hatırlatan İşliyen, "Geçen seneye göre, bu yıl camilerimizin cemaatle beş vakit namaza ve cuma namazına açık olması ve inşallah bir gün sonra eda edeceğimiz bayram namazının camilerde olması bizi biraz daha rahatlattı." ifadesini kullandı.

- "Kapalı alanda daha az kalmak amacıyla bayram hutbesi kısa tutulacak"

İşliyen, Ramazan Bayramı'yla ilgili hazırlık ve tedbirlerin müftülüklere ve cami görevlilerine ulaştığını bildirerek, şöyle devam etti: