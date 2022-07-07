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Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşarak çifte bayram yaşamak istiyor

07.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Zeliha Eslek: - "Bu bayram inşallah bizlere iki bayram olur, tüm çocuklar döner. Oğlum gel teslim ol, bu bayramı bize çifte bayram olarak yaşat" - Anne Fatma Çetin: - "Oğlum, ne bayramımız bayram ne seyranımız seyran. Gel bu bayramda annenin bayramını kutla. 20 bayramdır yüreğim yanıyor"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın evladına kavuşmasının ardından diğer ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1039. gününe ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 303'e yükseldi.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 37 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Kurban Bayramı'nı çocuklarından ayrı karşılamanın hüznünü duyan aileler, çifte bayram sevinci yaşamak için yıllardır ayrı kaldıkları çocuklarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

- "Evimiz her bayram taziye evi gibi oluyor"

Oğlu İsa için eylemde yer alan anne Zeliha Eslek, AA muhabirine, tüm çocukların bayramda anne ve babalarının kucağına dönmesi çağrısında bulundu.

14 bayramdır evladından ayrı yaşadığını anlatan Eslek, "Evimiz her bayram taziyeevi gibi oluyor. Tüm dostlar toplanıyor, babasına geçmiş olsun diyor. Hiçbir bayramımız iyi geçmedi. Bu bayram inşallah bizlere iki bayram olur, tüm çocuklar döner. Oğlum gel teslim ol, bu bayramı bize çifte bayram olarak yaşat." ifadelerini kullandı.

- "20 bayramdır yüreğim yanıyor"

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ da 16 bayramı evladından ayrı geçirdiğini, bir bayramı daha bu şekilde geçirmek istemediğini anlattı.

Evladına kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini bildiren Üçdağ, şöyle devam etti:

"Ne olursunuz gelin buradaki anne ve babalarınıza çifte bayram yaşatın. Bayramlarda evimiz taziye yerine dönüyor. Gelip burada senin fotoğrafına sarılıyorum. Oğlum, sana, kokuna hasret kaldım. Bayramlarda elimi öpüp bayramımı kutlardın. Ama maalesef bayramımı kutlayacak oğlum yanımda değil. Gel, teslim ol."

Oğlu Şahin için evlat nöbeti tutan anne Fatma Çetin ise Kürtçe, kandırılarak dağa götürülen oğlundan 10 yıldır haber alamadığını aktardı.

Bu bayramda oğluna kavuşmak istediğini anlatan Çetin, "Oğlum, 10 yıldır bayram yapamıyorum, perişan oldum. Oğlum, ne bayramımız bayram ne seyranımız seyran. Gel bu bayramda annenin bayramını kutla. Neredeysen gel, seni bekliyorum. 20 bayramdır yüreğim yanıyor. Sen gelmeden buradan ayrılmayacağım. Askerlere teslim ol." diye konuştu.

- "Anne ve babalar olarak bu bayrama sevinçli girmek istiyoruz"

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da 14 bayramı evladından ayrı geçirdiğini belirtti.

"Kurban Bayramı'nda temennimiz bir an önce evlatlarımıza kavuşmak." diyen Aydın, sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

Oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten Aydın, "Anne ve babalar olarak bu bayrama sevinçli girmek istiyoruz. Evlatlarımızın dönmelerini istiyoruz. Oğlum, beni duyuyorsan güvenlik güçlerine teslim olun. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Sesimizi duyuyorsanız bu Kurban Bayramı'nda anne ve babalarınızın kollarına gelin." dedi.

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