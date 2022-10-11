YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi

Diyarbakır anneleri, Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör örgütü PKK'dan kızlarını istedi

11.10.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Türkan Mutlu: - "Anne olarak hakkım olan kızımı istiyorum. 9 yıl oldu, evladıma hasretim"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1136'ncı gününde sürüyor.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde de ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren aileler, evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

İstanbul'dan 9 yıl önce 17 yaşında dağa götürülen kızı Ceylan için oturma eylemi yapan anne Türkan Mutlu, her annenin hayalinin kızını gelinlik içerisinde görmek olduğunu dile getirdi.

Mutlu, şöyle konuştu:

"Dağdaki kız çocukları için insan hakları nerededir? Kız çocukları dağda, mağaralarda ölüyor, her şekilde mağdur oluyor. Anne olarak hakkım olan kızımı istiyorum. 9 yıl oldu evladıma hasretim. HDP'li milletvekillerinin kız çocukları nerede? Anne olarak, kızımla hayalim vardı. Ceylan'ım okuyup öğretmen ve ülkesine faydalı olacaktı. Annesine hayırlı evlat olacaktı. Kızların elinden kalemleri aldılar, silah vererek ölüme gönderdiler. Hangi hakla mecliste insan ve kadın haklarından konuşuyorlar?"

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise 7 yıldır Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayamadıklarını aktardı.

Kızının 7 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu ifade eden Biçer, şöyle devam etti:

"Baba olarak burada feryat ediyorum. Sözde çocuk, kadın savunucusu HDP, kadın ve kız haklarından bahsediyor. HDP önünde eylem yapan babanın derdi ve davası ne olacak? Kızımı götürüp mağaraya attılar. 'Ya öl ya da öldür.' diyorlar. Bir kadın İran'da öldü. Selahattin Demirtaş, saçını kazıttı. Peki benim kızım için ne söylüyorlar? HDP'lilere buradan seslenmek istiyorum. Bizim kızlarımızı nasıl götürdünüz, dağa ve mağaraya attınız? Sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sur Kültür Yolu Festivali'nde Diyarbakırlı çocuklar "Kral Şakir"i izlediSur Kültür Yolu Festivali'nde Diyarbakırlı çocuklar "Kral Şakir"i izledi
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
İzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır anneleri dünya kız çocukları günü hdp

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:16
Öğle
12:11
İkindi
15:23
Akşam
17:56
Yatsı
19:11

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Salı

Yaşar Eczanesi
Sur
Murat Eczanesi
Yenisehir
Dilan Eczanesi
Baglar
Turaç Eczanesi
Baglar
Turkuaz Eczanesi
Baglar
Ali Eczanesi
Kayapinar
Elif Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.