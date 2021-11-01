Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 791'inci gününde sürüyor.

15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı, evlatlarına kavuşana kadar evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Oğluna kavuşmak istediğini ifade eden Taşçı, "HDP çocuğumu PKK'ya teslim etti. Oğlum Faruk'u istiyorum. Faruk tek çocuğumdu. Bütün aile Faruk'u bekliyoruz. 8 senedir görmedim Faruk, yaşıyor musun, yaşamıyor musun bilmiyorum." dedi.

Taşçı, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için oturma eylemi yapan ağabey Serdar Yıldız da kardeşine kavuşmak istediğini belirtti.

Yıldız, "Kardeşim HDP'liler tarafından kandırılarak, terör örgütü PKK'ya teslim edildi. Bunun bütün sorumlusu HDP'dir. Karalıyız, kardeşimi almadan buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.



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