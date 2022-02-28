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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

28.02.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Esmer Koç: - "HDP'den, PKK'dan kızımı istiyorum. Zübeyde gel, devletimize teslim ol"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 910'uncu gününde.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç, tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu söyledi.

Koç, kızından 9 yıldır haber alamadığını, onu çok özlediğini dile getirerek, "Yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. HDP'den, PKK'dan kızımı istiyorum. Kızımı bana versinler. Kızım işitme engelli. Gençlerimize yazık. Artık çocuklarımızı getirsinler. Evladımı, kızımı, canımı istiyorum. 9 senedir ciğerimi yaktılar, artık yeter." dedi.

Kızına seslenen Koç, "Zübeyde gel, devletimize teslim ol." ifadesini kullandı.

Oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren baba Abdullah Demir de 6 yıldır evladına hasret olduğunu bildirdi.

Demir, gelen her evladın kendileri için umut olduğunu aktararak, "Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol. 35 çocuk teslim oldu. Sen de gel, bu hasretlik bitsin. Bekliyoruz seni." diye konuştu.

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