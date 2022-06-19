Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1021'inci gününde devam ediyor.

Elinde çocuğunun fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aynur Panay, oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Panay, evladına özlem duyduğunu ifade ederek, "HDP çocuğumu kandırdı, götürdü PKK'ya teslim etti. Oğlumdan hiç haber alamadım. Oğlumu istiyorum." dedi.

Anne Gevez Erdinç ise oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Oğluna seslenen Erdinç, "Oğlum vatanına gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Allah'a çok şükür devletimiz güçlü. Gel teslim ol." ifadelerini kullandı.



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