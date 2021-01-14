Diyarbakır anneleri oturma eyleminin 500'üncü gününde HDP önüne siyah çelenk bıraktı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için tuttukları evlat nöbetinin 500'üncü gününde, HDP İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk koydu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Aileler, eylemin 500'üncü gününde HDP il binası önüne, üzerinde "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" ve "İş birlikçi HDP" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Aileler ellerinde Türk bayraklarıyla "Kürt, Türk kardeştir, HDP kalleştir", "Kahrolsun HDP" sloganları attı.

- "Analar, babalar kararlılıkla zaferlere imza atacak"

2 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 500 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri görmezden geldikleri gerekçesiyle HDP, CHP ve İYİ Parti'ye eleştiride bulundu.

"Bir ağaç için dünyaları yıkarken, bizim evlatlarımızın ağaç kadar değeri yok muydu?" diyen Biçer, şöyle konuştu:

"Emin olsunlar 500 gün değil, 500 bin yıl geçse de PKK ve HDP'nin isimlerini yeryüzünden silmeden anneler ve babalar bu mücadeleyi sonlandırmayacak. Davamız sadece evlatlarımız değil, vatanımız ve bayrağımız için de mücadele edeceğiz. Bunu iyi bilin ki bu analar, babalar kararlılıkla zaferlere imza atacak."