YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Diyarbakır annelerinden "Beyaz Yürüyüş"e hazırlanan Ağrı Belediyesine teşekkür ziyareti

Diyarbakır annelerinden "Beyaz Yürüyüş"e hazırlanan Ağrı Belediyesine teşekkür ziyareti

19.08.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Savcı Sayan: - "40 yıldır Kürtleri sömüren, yok eden PKK ve siyasi uzantılarına karşı büyük bir mücadele vereceğiz. Bu mücadelede can gerekiyorsa can, kan gerekiyorsa kan vereceğiz. Kendi çocuklarımızı, ülkemizi, toprağımızı ve bayrağımızı Afganistan'a benzetmeyeceğiz"

Diyarbakır anneleri, kendilerine destek için Ağrı Belediyesinin öncülüğünde 22 Ağustos Pazar günü 2 bin kişiyle düzenlenecek "Beyaz Yürüyüş" öncesi, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Belediyenin konukevinde ağırladığı aileleri çiçeklerle karşılayan Sayan, onlarla bir süre görüşerek yapacakları yürüyüş hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin yaptığı oturma eyleminin terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olduğunu ve bu mücadeleyi bütün Kürtlerin yapması gerektiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın 40 yıldır ülkede kan döktüğünü ve Kürtlerin başına bela olduğunu ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Amerika ve Batılı devletlere taşeronluk yapan, bunun adına da 'Kürtlerin hakkını arıyoruz' diyerek Kürtleri büyük bir felakete doğru götüren terör örgütünden kurtulmak için Diyarbakır anneleri 2 yıldır büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelede çocukları dağdan gelen anne ve babalar oldu. Diyarbakır annelerinin cesareti Kürtlerin içinde yayılırsa ben bu ateşin söneceğine ve bu terör olaylarının biteceğine canı gönülden inanıyorum. Bunun mücadelesini veriyoruz."

Sayan, pazar günü 2 bin kişiyle yürüyerek 12 günde Diyarbakır'a gitmeyi planladıklarını ve orada annelerle bir araya geleceklerini anlattı.

Diyarbakır annelerinin HDP'ye had bildirdiğini aktaran Sayan, "Ben Diyarbakır annelerinin hareketini çok önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz ve bakanlarımız önemsiyor. Siyasilerimizin de hızlı bir şekilde önemsemelerini canı gönülden istiyorum. 40 yıldır Kürtleri sömüren, yok eden PKK ve siyasi uzantılarına karşı büyük bir mücadele vereceğiz. Bu mücadelede can gerekiyorsa can, kan gerekiyorsa kan vereceğiz. Kendi çocuklarımızı, ülkemizi, toprağımızı ve bayrağımızı Afganistan'a benzetmeyeceğiz." diye konuştu.

Ailelere Türk bayraklı plaket hediye eden Sayan, elini öptüğü anne Gevez Erdinç'in gözyaşı dökmesiyle duygulu anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO basın toplantısına sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: İki defa kırbaçlandımNATO basın toplantısına sözleriyle damga vuran Afgan gazeteci yaşadığı dehşeti anlattı: İki defa kırbaçlandım
PARTNER13 milyon sevinci!13 milyon sevinci!
Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, yakalandıkları tipiye rağmen zirve yapmayı başardıAğrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, yakalandıkları tipiye rağmen zirve yapmayı başardı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 19 Ağustos Perşembe

İmsak
03:44
Sabah
05:17
Öğle
12:17
İkindi
16:03
Akşam
19:06
Yatsı
20:33

Ağrı Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Perşembe

Okucu Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Yeni Melek Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Damla Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.