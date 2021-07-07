YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

07.07.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Mevlüde Üçdağ: - "Oğlum annene, sıcak yuvana gel. Seni çok özledik. Ne olursun gel, güvenlik güçlerimize teslim ol" - Baba Ömer Tokay: - "HDP çocuklarımızı götürüp, PKK'ya verdi. O yüzden çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan teslim ol. Bak bayram geliyor. 23 bayramı sensiz geçirdik. Huzurumuz kalmadı. Kaç, gel"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 674'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, evladının 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini dile getiren Üçdağ, anne ve babalar olarak bu eylemde geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Üçdağ, oğlunu istediğini belirterek, "Onu küçük yaşta kandırıp götürdüler. Oğlum neredeysen annene ses ver. 26 aile gibi sen de bizi sevindir, mutlu et. Oğlum seni ben yetiştirdim, büyüttüm, annene, sıcak yuvana gel. Seni çok özledik. Ne olursun gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

Bu çadırın evlatlarına kavuşmak için bir umut olduğunu aktaran Üçdağ, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Dağa götürülen oğlu için eylemi sürdüren baba Ömer Tokay da evlat mücadelesinin sürdüğünü ifade etti.

Evladına kavuşana kadar bu nöbeti sürdüreceğini dile getiren Tokay, "Oğlumu HDP kandırarak götürdü. HDP çocuklarımızı götürüp, PKK'ya verdi. O yüzden çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan teslim ol. Bak bayram geliyor. 23 bayramı sensiz geçirdik. Huzurumuz kalmadı. Kaç, gel." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandıDiyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda yakalanan 65 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:12
Sabah
04:58
Öğle
12:29
İkindi
16:22
Akşam
19:51
Yatsı
21:29

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Toprak Eczanesi
Sur
İrem Eczanesi
Yenisehir
Evin Eczanesi
Baglar
Kuruçeşme Eczanesi
Baglar
Vizyon Eczanesi
Baglar
Vahdet Eczanesi
Kayapinar
Çiğdem Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.