Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül'de 2019 oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor.

Bursa'dan "Kültür Gezisi" programı kapsamında Diyarbakır'a gelen Asrın İş İnsanları Derneğince (ASRİAD) 46 kişilik bir heyet, aileleri ziyaret etti.

ARSİAD Bursa Şube Başkanı Mehmet Karakoyun, gazetecilere, HDP İl Başkanlığı binası önünde 1168 gündür kararlı bir şekilde mücadelelerine devam eden anneleri ve babaları tebrik ettiğini söyledi.

Her zaman annelerin yanında olduklarını ve onları desteklemek için geldiklerini anlatan Karakoyun, şunları kaydetti:

"Anne ve babalar onların azimli dik duruşları bu terörü bitirecek, bu gözyaşlarını dindirecek. Burada azimli bir şekilde bekleyen anne ve babalar evlatlarına kavuşacaklar. Evlatları dağdan inecekler. Terör bitecek. İnşallah Türkiye'mize barış gelecek. Bu terörün kökünü kazıyacağız. Kahrolsun terörizm. Yaşasın İslam kardeşliği. KürtTürk her zaman birbiriyle kaynaşmıştır. Bu terörizmin biran önce bitmesini istiyoruz."

