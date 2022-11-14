YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor

14.11.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek ziyaretleri sürüyor.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül'de 2019 oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor.

Bursa'dan "Kültür Gezisi" programı kapsamında Diyarbakır'a gelen Asrın İş İnsanları Derneğince (ASRİAD) 46 kişilik bir heyet, aileleri ziyaret etti.

ARSİAD Bursa Şube Başkanı Mehmet Karakoyun, gazetecilere, HDP İl Başkanlığı binası önünde 1168 gündür kararlı bir şekilde mücadelelerine devam eden anneleri ve babaları tebrik ettiğini söyledi.

Her zaman annelerin yanında olduklarını ve onları desteklemek için geldiklerini anlatan Karakoyun, şunları kaydetti:

"Anne ve babalar onların azimli dik duruşları bu terörü bitirecek, bu gözyaşlarını dindirecek. Burada azimli bir şekilde bekleyen anne ve babalar evlatlarına kavuşacaklar. Evlatları dağdan inecekler. Terör bitecek. İnşallah Türkiye'mize barış gelecek. Bu terörün kökünü kazıyacağız. Kahrolsun terörizm. Yaşasın İslam kardeşliği. KürtTürk her zaman birbiriyle kaynaşmıştır. Bu terörizmin biran önce bitmesini istiyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da kazaların ekim ayı bilançosu: 2 ölü, 392 yaralıDiyarbakır’da kazaların ekim ayı bilançosu: 2 ölü, 392 yaralı
Ağacın altında kalan şahıs hayatını kaybettiAğacın altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Kağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca silahlı saldırı: 1 ölüKağıthane’de kırmızı ışıkta bekleyen lüks araca silahlı saldırı: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır anneler hdp ziyaret

Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:09
İkindi
14:51
Akşam
17:15
Yatsı
18:34

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Salı

Kardelen Eczanesi
Sur
Güneydoğu Eczanesi
Yenisehir
Asya Eczanesi
Baglar
Diyar Eczanesi
Baglar
Doğumevi Eczanesi
Baglar
Gül Eczanesi
Kayapinar
İnci Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.