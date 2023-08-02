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Diyarbakır annelerine Memur-Sen'den destek ziyareti

02.08.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi, destek ziyaretleri ile devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1430'uncu gününde sürdü.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Tekdemir'e anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Tekdemir, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadıklarını belirterek, ailelere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ailelerle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Tekdemir, annelerin yaz kış demeden büyük bir fedakarlıkla evlatlarına sahip çıkma mücadelesi verdiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Tekdemir, Memur-Sen ailesi olarak ailelerin mücadelesine destek verdiklerini belirtti.

Tekdemir, "Tavrımızı, tutumumuzu ve konumumuzu annelerin mücadelesinden yana ortaya koyduk. Her fırsatta destek sunmaya devam edeceğiz. Ne pahasına olursa olsun inanıyoruz ki, anne yüreği kazanacak." dedi.

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Memur-Sen Diyarbakır anneleri ziyaret

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