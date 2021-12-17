YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

17.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Vecihe Gökkuş: - "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" - Baba Ekrem Artık: - "Oğlum sesimi duyuyorsan bir fırsatını bul, güvenlik güçlerine teslim ol"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 837'nci gününde sürüyor.

Bitlis'ten 7 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Okan için eyleme katılan anne Vecihe Gökkuş, Kürtçe yaptığı açıklamada, kaçırıldıktan sonra oğlundan hiç haber alamadığını söyledi.

"Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Eyleme devam edeceğim." diyen Gökkuş, çocuklarını HDP'den istediklerini belirtti.

Gökkuş, "Oğlum bayramda giymek için aldığı bayramlıkları giyemedi. Allah hakkımızı bırakmasın, oğlumun hasretinden eşimle hastalandık. Evlat acısı zor. Her saniye oğlumu düşünüyorum." dedi.

Evladına teslim olması çağrısında bulunan Gökkuş, "Oğlum fırsatını bulursan gel devletine teslim ol. Seni bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatay'dan gelerek eylem yapan baba Ekrem Artık da 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için nöbet tuttuğunu kaydetti.

Oğlunun çalışmaya gittiği Tekirdağ'da ekmeğinin peşinde koşarken kaçırıldığını anlatan Artık, şöyle devam etti:

"Oğlum HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildi. Kaçırıldığı günden bu yana oğlumun sağ veya ölü olduğunu bilmiyorum. Çocuğumu HDP'den almadan buradan ayrılmayacağım. Oğlumu HDP dışında kimseden istemiyorum. Hepimiz evladımız için buraya geldik."

Artık, evladına çağrı yaparak, "Oğlum sesimi duyuyorsan bir fırsatını bul, güvenlik güçlerine teslim ol. Her konuda devletimiz bize yardımcı olacaktır, korkmayın, kaçın gelin. Orası bize yaramaz. Biz ekmek peşinde koşan insanlarız. Ekmeğimizden başka bir şey bilmeyiz." diye konuştu.

Bu arada eski Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı da aileleri ziyaret ederek, ailelere desteklerini iletti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
11 gün boyunca gülmek yasak11 gün boyunca gülmek yasak
Diyarbakır'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandıDiyarbakır'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:22
Öğle
12:20
İkindi
14:48
Akşam
17:08
Yatsı
18:31

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Kardeşler Eczanesi
Sur
Araştırma Eczanesi
Kayapinar
Diyar Eczanesi
Baglar
Nezahat Eczanesi
Baglar
Büyük Eczanesi
Baglar
Özer Eczanesi
Kayapinar
Yıldırım Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.