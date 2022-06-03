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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

03.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne Necibe Çifçi: - "Binlerce yıl geçse de evladımı onlardan söke söke alacağım" - Baba Abdullah Demir: - "Evladımı almadan buradan kalkmayacağım"

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1005'inci gününde sürüyor.

Hakkari'den 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eyleme katılan anne Necibe Çifçi, bir evladının PKK tarafından öldürüldüğünü diğerinin de dağa kaçırıldığını söyledi.

Her iki evladının acısıyla 1005 gündür HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinde olduğunu belirten Çifçi, "Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Onlardan para, mal, mülk istemiyoruz. Yeter artık kirli ellerini evlatlarımızın üstünden çeksinler. Binlerce yıl geçse de evladımı onlardan söke söke alacağım. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

Çifçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de evladı için 3 yıla yakın bir süredir eylemde olduğunu anlattı.

Kaçırıldığı günden bu yana evladının peşini bırakmadığını dile getiren Demir, "Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Sonuna kadar direneceğiz. Evladıma bir sarılsam bana yeter. Allah rızası için gelin bize destek verin. Bütün dünyaya sesleniyorum, derdimize derman olun, bize dua edin." ifadesini kullandı.

Demir, terör örgütünden kaçan 35 evladın ailesine kavuştuğunu ve bu sevinci kendisinin de yaşamak istediğini aktardı.

Adana'da 12 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Suzan için gelen baba Ahmet İpek ise bütün aile perişan olduklarını anlatarak "Çocuğumun gelmesini istiyorum. Kızımı bıraksınlar." dedi.

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