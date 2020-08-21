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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Anne Fevziye Çetinkaya: - "Bir yıl oldu sürekli oğlum 'dön' diyorum. Her yerde oğlumu arıyorum" - Baba Aydın Dağtekin: - "Hasret bizi bitirdi, evladıma kavuşmak istiyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 354. gününe girdi.

Geçen yıl 3 Eylül'de eşi Şahap ve 4 çocuğuyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oğlu Süleyman için oturma eylemine başlayan anne Fevziye Çetinkaya, Kürtçe yaptığı konuşmada, HDP'den oğlunu istediğini söyledi.

Evladı gelmeden eylemden vazgeçmeyeceğini dile getiren Çetinkaya, "Oğlum için olmazsa ne işim olur HDP önünde. Oğlumu onlar götürdü, onlardan istiyorum. Bütün aileler olarak evlatlarımızı istiyoruz. Bir yıl oldu sürekli oğlum 'dön' diyorum. Her yerde oğlumu anıyorum. Oğlum sürekli yolunu gözlüyorum, eve dön." dedi.

Oğlu Sedat için eylemini sürdüren baba Aydın Dağtekin de evladının 6 yıl önce Siirt'te kandırılarak dağa gönderildiğini belirtti.

Oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Dağtekin, "Oğlum, bir an önce gel adalete teslim ol. Evladım devlete sığınsın, annesi ölmeden ona kavuşsun istiyorum. Hasret bizi bitirdi, evladıma kavuşmak istiyorum. Oğlum annen yoğun bakımda. Van'da tedavi görüyor. Annene yetiş." ifadelerini kullandı.

Evladı gelmeden eylemden vazgeçmeyeceğini belirten Dağtekin, evladı için yıllarca sürse bile oturma eylemini sürdüreceğini kaydetti.

Dağtekin, "Sonuna kadar mücadele edeceğim. Oğlumu almadan memleketime gitmeyeceğim. Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum, çünkü buradan götürdüler." diye konuştu.

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