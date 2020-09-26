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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Anne İmmihan Nilifırka: - "Oğlumun gençliğini, ömrünü, geleceğini çaldılar" - Anne Cennet Kabaklı: - "Canımdan canımı, ciğerimden ciğerimi kopardılar. Bu işkence, bu zulüm yeter artık"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 390. gününe girdi.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmasına iki ay kalan oğlunun okumasına izin verilmediğini söyledi.

"HDP bırakmadı, oğlumun elinden kalemi aldılar, dağa kaçırdılar. Allah hakkımızı bırakmasın." diyen Nilifırka, evladını HDP'den istediğini belirtti.

Nilifırka, "Bütün çocuklar HDP Gençlik Kolları tarafından kandırılıyor. 5 yıl 7 ay oldu oğlumdan haber alamıyorum. Çocukları her türlü işkenceye maruz bırakıyorlar. Oğlumun gençliğini, ömrünü, geleceğini çaldılar. 17 aile evladına kavuştu. Bir evlat geldi mi sanki bizim evladımız gelmiş gibi seviniyoruz. Dağda bir çocuk kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Oğlunu çok özlediğini belirten Nilifırka, "Gözümüz kapıda, kulağımız telefonda. Dört gözle seni bekliyoruz. Gel devlete, adalete teslim ol." diye konuştu.

Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek oturma eylemi yapan anne Cennet Kabaklı da oğlundan kaçırıldığı günden bu yana haber alamadığını aktardı.

"Oğlumu HDP aldı, PKK'ya teslim etti." ifadesini kullanan anne Kabaklı, "HDP'den, PKK'dan oğlumu istiyorum. Benim oğlumun suçu, günahı neydi? Öksüz oğlumu çevredekilerin yardımıyla zor koşullarda büyüttüm. Canımdan canımı, ciğerimden ciğerimi kopardılar. Bu işkence, bu zulüm yeter artık. Ben burada ızdırap içindeyim, oğlum orada zindanlarda çürüdü."

Bütün annelerin evlatlarına kavuşmasını dileyen Kabaklı, eylemini sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğunu kaydetti.

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