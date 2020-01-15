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  4. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Van'dan, 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar: - "Televizyonda terörden kaçanları gördüm, etkilendim, geldim. İnşallah biz de kızımıza kavuşacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 135'inci gününe girdi.

Van'dan, 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için gelen anne Nazlı Sancar da oturma eylemine dahil oldu.

Sancar, yaptığı açıklamada, 8 yıldır kızından hiç haber alamadığını söyledi.

Kızının sağ mı ölü mü olduğunu dahi bilmediğini dile getiren Sancar, kızının kaçırıldığında lisede okuduğunu anlattı.

Sancar, kızına kavuşmak istediğini ifade ederek, "Dört gözle kızımı bekliyorum. Televizyonda terörden kaçanları gördüm, etkilendim, geldim. İnşallah biz de kızımıza kavuşacağız. Bütün annelerin yüzü gülsün, bizim yüzümüz de gülsün inşallah." diye konuştu.

"Terör yandaşları kızımı zorla dağa kaçırdı. Eyleme devam edeceğim. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim." diyen Sancar, 8 yıldır gözyaşı döktüğünü belirtti.

Sancar, kızına, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır anneleri katılım Oturma eylemi

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