Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ‘Kimim Ben’ ismiyle bilgi, kültür yarışması düzenliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlı ünlü sanatçı ve edebiyatçıların daha yakından tanınması amacıyla ‘Kimim Ben’ adıyla bilgi, kültür yarışması düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların edebiyat ve sanatla olan bağlarını güçlendirmek amacıyla Diyarbakırlı ünlü sanatçı ve edebiyatçıları daha yakından tanınması amacıyla ‘Kimim Ben’ adıyla bilgi-kültür yarışması düzenliyor. İlki 21 Şubat 2021 Pazar akşamı saat 21.21’de başlayacak ve haftada bir düzenlenecek yarışmaya katılanlardan dereceye girenlere sürpriz hediyeler verilecek. ‘Kimim Ben’ bilgi yarışmasına katılan yarışmacılar Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında verilen bilgilerden yola çıkarak Diyarbakırlı sanatçı veya edebiyatçıyı doğru tahmin ederek cevaplarını belirtilen e-posta adreslere gönderebilecek. E-posta adresi dışında verilen cevaplar değerlendirilmeye alınmayacağı belirtilirken, e-posta adresine gelen doğru cevapların, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında yayınlanacak canlı yayınla kura çekimi gerçekleştirilecek ve kazananlar belirlenecek.

İlk üçe giren yarışmacılardan Diyarbakır içinde ikamet edenlere hediyeleri elden, Diyarbakır dışında kamet edenlere ise hediyeleri kargo yolu ile adreslerine ulaştırılacak



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