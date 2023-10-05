Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kocaköy'de çocuklar için şenlik düzenledi

Büyükşehir Belediyesinin 7 ilçede gerçekleştireceği "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğinin ilki Kocaköy'de yapıldı.

İlçedeki statta düzenlenen etkinlikte, palyaço ve animasyon gösterileri, futbol, basketbol, voleybol, okçuluk gibi sportif etkinlikler yer aldı.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikten ilçe merkezi ve kırsalda eğitim gören 4 bin 300 öğrencinin faydalanmasını hedeflediklerini söyledi.

"4 bin 300 öğrencimiz 200'lü gruplar halinde etkinlik boyunca doyasıya eğlenecek. Akşam etkinliğinde ise çocuklarımız sinema ile buluşacak." diyen Kaptanoğlu, tüm etkinliklerin ücretsiz olacağını belirtti.

Kaptanoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday ise şenliğin ilkini Kocaköy'de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu ay ve gelecek ay şenliğin diğer ilçelerde de düzenleneceğini söyledi.

Buğday, "Hedefimiz 20-25 bin çocuğu bu şenliğe dahil etmek. Amacımız mevsimlik işçilik yapan çocuklarımızın da yazın ulaşamadığı etkinliklere ulaşmasını sağlamak." dedi.

Şenliğe katılan 11 yaşındaki Irmak Meşe etkinlikte oyunlar oynadıklarını, şarkılar söylediklerini ve çok eğlendiklerini belirtti.

Kaymakam Kaptanoğlu şenliğe katılan çocuklarla ilgilendi, onlara pamuk şeker dağıttı.

