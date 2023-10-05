YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kocaköy'de çocuklar için şenlik düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kocaköy'de çocuklar için şenlik düzenledi

05.10.2023 15:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Kocaköy ilçesinde düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi

Büyükşehir Belediyesinin 7 ilçede gerçekleştireceği "Mahallemde Şenlik Var" etkinliğinin ilki Kocaköy'de yapıldı.

İlçedeki statta düzenlenen etkinlikte, palyaço ve animasyon gösterileri, futbol, basketbol, voleybol, okçuluk gibi sportif etkinlikler yer aldı.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikten ilçe merkezi ve kırsalda eğitim gören 4 bin 300 öğrencinin faydalanmasını hedeflediklerini söyledi.

"4 bin 300 öğrencimiz 200'lü gruplar halinde etkinlik boyunca doyasıya eğlenecek. Akşam etkinliğinde ise çocuklarımız sinema ile buluşacak." diyen Kaptanoğlu, tüm etkinliklerin ücretsiz olacağını belirtti.

Kaptanoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday ise şenliğin ilkini Kocaköy'de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu ay ve gelecek ay şenliğin diğer ilçelerde de düzenleneceğini söyledi.

Buğday, "Hedefimiz 20-25 bin çocuğu bu şenliğe dahil etmek. Amacımız mevsimlik işçilik yapan çocuklarımızın da yazın ulaşamadığı etkinliklere ulaşmasını sağlamak." dedi.

Şenliğe katılan 11 yaşındaki Irmak Meşe etkinlikte oyunlar oynadıklarını, şarkılar söylediklerini ve çok eğlendiklerini belirtti.

Kaymakam Kaptanoğlu şenliğe katılan çocuklarla ilgilendi, onlara pamuk şeker dağıttı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapaklı’da fuhuş operasyonuKapaklı’da fuhuş operasyonu
Muğla Eylül ayında 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiMuğla Eylül ayında 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi
Ayvacık’taki ‘Troya’ tünelinde AFAD tatbikatı sırasında kazaAyvacık’taki ‘Troya’ tünelinde AFAD tatbikatı sırasında kaza
Anahtar Kelimeler:
Kocaköy Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Ekim Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:11
Öğle
12:13
İkindi
15:29
Akşam
18:05
Yatsı
19:20

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Perşembe

Emir eczanesi
Hazro
Ferhan eczanesi
Lice
Çüngüs eczanesi
Cungus
Zehra eczanesi
Hani
Berfin eczanesi
Silvan
Özer eczanesi
Kayapinar
Gökdere eczanesi
Baglar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.