YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Kızılay’a kan bağışı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Kızılay’a kan bağışı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.05.2020 13:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başlanlığı ekipleri, Kızılay’ın kan stoklarının düştüğünü açıklamasının ardından destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personelleri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başlanlığı ekipleri, Kızılay’ın kan stoklarının düştüğünü açıklamasının ardından destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personelleri Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kızılay’ın kan stoklarını düştüğünü açıklamasının ardından destek vermek amacıyla Şanlıurfa yolu Yenihal Kavşağında bulunan Kızılay’a ait kan bağışı toplama aracına giderek bağışta bulunan zabıta ekipleri, herkesi kan vermeye davet etti.
İlk etapta 60 kişilik grupla kan bağışında bulunan zabıta çalışanları ’Kan bağışı hayat kurtarır’ diyerek kan verdiklerini ve düzenli aralıklarla da bunu sürdüreceklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
PARTNERFerhan Şensoy'dan Müjde Ar itirafıFerhan Şensoy'dan Müjde Ar itirafı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:21
Sabah
05:00
Öğle
12:21
İkindi
16:11
Akşam
19:31
Yatsı
21:03

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Dolu ekinlere büyük zarar verdi

Dolu ekinlere büyük zarar verdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi Heyecanı Yaşandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde Terfi Heyecanı Yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.