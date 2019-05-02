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Diyarbakır'da kız isteme dehşeti!

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YAŞAM  | 02.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, küçük yaştaki kızı gelin almak isteyen aile, olumsuz cevap alınca kurşun yağdırdı. Olayda, sokakta oyun oynayan 3 çocuk saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi 619. sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önce iki defa Esmer ailesinin yaşı küçük kızlarını, cezaevinde bulunan yakınlarına gelin almak isteyen aile olumsuz yanıt aldı. Kız evinden çıkan aile bireyleri, arabaya binerken yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saçmaların bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklara isabet etmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme sokakta delil çalışması yaparken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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"BU OLAYLA BİRLİKTE ÜÇÜNCÜ KEZ BİZE SALDIRIYORLAR"

Konuyla ilgili konuşan kızın halası Feride Esmer, “Bir hafta önce yine kız istemeye geldiler. Ağabeyim kızımın yaşı küçük olması nedeniyle evladını gelin vermeyeceğini söyledi. Kızımızı isteyen kişi de cezaevinde ve 3 yıl cezası var. İzne geldi, daha önce kapımıza kurşun sıktılar. Bu üçüncü defadır bize saldırıyorlar, ağabeyim kızını vermiyor. Ölümle tehdit ediyorlar bizi, bize yardım edilmesini istiyoruz” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kız isteme kavga

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kız reşit değil. damat adayı desen üç yıldır içerde. örnek aile maşallah
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