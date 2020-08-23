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Diyarbakır eğitim camiasının mutlu günü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.08.2020 11:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır eğitim camiasından öğretmen Şeyma Yıldızhan, çevre mühendisi Ümit Konusuksever ile dünyaevine girdi.

Diyarbakır eğitim camiasının mutlu günü

Diyarbakır eğitim camiasından öğretmen Şeyma Yıldızhan, çevre mühendisi Ümit Konusuksever ile dünyaevine girdi. Düğün töreni, korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirildi.
Diyarbakır eğitim camiasından öğretmen Şeyma Yıldızhan ve Ümit Konusuksever’in hayatlarını birleştirdikleri düğün merasimi, pandemi kurallarına uygun bir şekilde Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşti. Düğüne, eğitim camiasının önde gelen isimlerinden Radikal Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Lokman Yetiz, İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürü Abdülkerim Kantarcıoğlu, Radikal Okulları öğretmenleri, çiftin yakınları ve davetliler katıldı. Düğüne katılan davetliler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak Yıldızhan ve Konuksever çiftinin mutlu günlerine ortak oldu. Pandemi tedbirlerinin uygulandığı düğün töreninde katılımcılar, Yıldızhan ve Konuksever’e mutluluklar diledi.

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