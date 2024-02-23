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Diyarbakır Hayvan Hastanesi’nde ’soğuk algınlığı’ yoğunluğu

İHA İHA
23.02.2024 13:53
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Son haftalarda hava değişimi nedeniyle hastanelerde vaka sayılarında büyük artış yaşanırken, Diyarbakır Hayvan Hastanesinde de "soğuk algınlığı" nedeniyle kedi ve köpek başta olmak üzere çeşitli hayvan türleri, sahipleri tarafından hastaneye getiriliyor.

Diyarbakır Hayvan Hastanesi’nde ’soğuk algınlığı’ yoğunluğu

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Hayvan Hastanesinde soğuk havalardan etkilenen evcil hayvanlar yoğunluk gösteriyor. Hastanede teşhis konulduktan sonra hayvanlar, tam teşekküllü ekipmanlar ve ilaçlarla tedavi gördükten sonra taburcu ediliyor.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sadık Yayla, hasta sayılarında son zamanlarda artış yaşandığını söyledi.

Günde 30’un üzerinde hasta karşıladıklarını belirten Prof. Dr. Sadık Yayla, “Kış aylarında yoğunluğumuz daha çok hayvanlardaki solunum sistemiyle ilgilidir. İnsanlardakine benzer olarak akciğer problemleri olan hasta sayımız bu mevsimde daha çok arttı. Yaz aylarında da Diyarbakır’ın sıcak olması dolayısıyla özellikle yüksekten düşme ve travmaya bağlı hastamız daha yoğun geliyor. Şu zamanlarda günde 30’un üzerinde hastaya bakıyoruz. Bu rakam yıl içerisinde ise 10 bine yakın oluyor” dedi.

Hastaların büyük çoğunluğunun kedi olduğunu ifade eden Yayla, “Hastalarımızın büyük bir çoğunluğunu kedi oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra buzağı, köpek, kuş gibi diğer evcil hayvanlar da hastanemizde tedavi ediliyor. Buzağılarda da bu mevsimde akciğer problemleri yaygın gözüküyor. Aynı şekil kedi ve köpeklerde de akciğer problemi şikayeti sık olarak geliyor” diye konuştu.
Hasta olan hayvanların muhakkak hekim kontrolünde tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yayla, “Akciğer hastalıklarına karşı dikkatli olmak açısından özellikle hayvanın izlenmesinde, solunum problemleriyle ilgili bir değişiklik, iştahsızlık, hafif durgunluk gibi belirti olduğunda hemen kliniklere başvurmalarını geciktirmeden tavsiye ederim. Özellikle sokakta beslenen hayvanlar soğuk ve yağmurlu gecelerde üşütmeye bağlı olarak hastalanabilir. O nedenle açık ortamda hayvan besleyen sahiplerin bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Nasıl ki biz kendimizde hafif kırgınlık hissettiğimizde takviye gıda veya ilaç alıyorsak, aynı şekilde hayvanların da hekim kontrolünde tedavi edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Kedisini iştahsızlık şikayetiyle hastaneye getiren Ahmet Ercan, serum takviyesinden sonra kedisinin kendine geldiğini ifade etti.

Doktorların kedisi için kendisine solunum yolu enfeksiyonu kaptığını ifade ettiğini belirten Ercan, “Kedim hasta olduğu için bir haftadır yemek yemiyordu. Doktorlar serum takmamızı önerdi. Biz de hastanede kedimizin serumunu taktık. Serumdan sonra kedim biraz kendine geldi. Çok şükür şu an eski durumuna nazaran daha iyi” ifadelerinde bulundu.

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