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Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Siirt toz taşınımı etkisinde

19.04.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Siirt toz taşınımı etkisinde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Siirt'te Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımı etkili oldu.

Diyarbakır'da toz bulutu dolayısıyla hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma yaşandı.

Toz taşınımı nedeniyle kentte puslu bir hava oluştu, araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Mardin'de de özellikle sınıra yakın ilçelerde hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü. Mardin silueti, Mardin Kalesi ve tarihi yapıların görünürlüğü azaldı.

Merkez Artuklu, Nusaybin ve Kıızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle bazı vatandaşlar maske ve elleriyle ağız ve burunlarını kapatırken seyir halindeki araçlar da sis farını açtı.

Elazığ ve Siirt'te de toz taşınımı yaşandı.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

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