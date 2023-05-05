YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır merkezli 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 74 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 74 şüpheli yakalandı

05.05.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır merkezli 23 ilde terör örgütü DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) iş birliğiyle terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de "Ahlak ve Sünnet Dergisi" adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu, bu yapılanmanın örgütün sözde Şam vilayetine bağlı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Mali, Sudan, Cezayir ve Libya'da faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bu yapılanmadakilerin, Türkiye genelinde taban kazanma faaliyetleri kapsamında tebliğ-davet çalışmaları yaptıkları, yapılan propaganda çalışmaları sonrasında "Cihad Grubu" oluşturdukları, silahlı ve askeri eğitimlerini Gürcistan'da aldıkları, silahlı eğitim alan örgüt üyelerinin çatışma bölgelerine gönderilerek faaliyette bulundukları, Suriye ve Gürcistan'da bulunan örgüt mensuplarına aktarılmak üzere finans desteği sağladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 92 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve Diyarbakır merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 74 şüpheli yakalandı, çok sayıda uzun namlulu av tüfeği, tabanca, fişek ve örgüte ait çok sayıda yayın organı ve örgütsel içerikli belgeler ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ahlak ve Sünnet Kitapevi ve dergisinin Diyarbakır, Yalova, Muş ve Adana illerinde bulanan temsilciliklerinde aramalar sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dicle Çocuk Şenliği’nin 2’ncisi düzenlendiDicle Çocuk Şenliği’nin 2’ncisi düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır DEAŞ operasyon

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Mayıs Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:12
Öğle
12:21
İkindi
16:09
Akşam
19:19
Yatsı
20:47

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Cuma

Akdemir eczanesi
Kayapinar
Emir eczanesi
Hazro
Yesilçinar eczanesi
Cinar
Çüngüs eczanesi
Cungus
Çuhadar eczanesi
Baglar
Büşra eczanesi
Kocakoy
Korhan eczanesi
Silvan
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.