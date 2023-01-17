Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Huzur Alan Projesi" kapsamında Asayiş Şubesi ekiplerince dolandırıcılık yapan suç grubuna yönelik 3 ay süren teknik takip sonucu Diyarbakır ve İstanbul'da "Turnusol" adıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır ve İstanbul'da 15 Ocak'ta "Turnusol" adıyla bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 12 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, SIM kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirilmişti. Yakalanan şüphelilerin önce kağıt fabrikası kurup, bir süre kağıt ve karton üretimi yaptıkları, çok fazla sipariş aldıkları, sipariş ücretlerini alıp, ortadan kayboldukları belirlenmişti.

Şüphelilerin üretim videoları çekip, tanıtım görselleriyle müşterilere güven verdikleri, 38 ayrı olayda 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları, haksız kazancı farklı kişilere ait hesaplara yatırıp, başka hesaplara havale ederek, izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edilmişti.

