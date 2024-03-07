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Diyarbakır OSB'de 5. etapta arsa tahsisleri yapılacak

AA AA
07.03.2024 13:56
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, OSB'de kurmayı planladıkları 5. etapta en kısa zamanda arsa tahsislerine başlayacaklarını bildirdi.

Fidan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında, 33 yıllık geçmişi olan OSB'nin 4 etaptan oluştuğunu ve yaklaşık 20 bin kişiyi istihdam ettiğini söyledi.

"İki gün önce 5. etabın tapusu da bize geçti. Planlarımız onaylandı. En kısa zamanda 232 hektarlık arazinin tahsislerine başlayacağız." ifadelerini kullanan Fidan, kentin savunma sanayi gibi teknolojik yatırımlara ihtiyacının olduğunu, artık yer tahsisi konusunda seçici davrandıklarını belirtti.

Kentin geçmişte Türkiye'nin 3. büyük sanayi kenti konumunda olduğunu aktaran Fidan, kenti üretim, istihdam ve ihracatta hak ettiği seviyeye taşıma amacında olduklarını ve bunu yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yeni arsa tahsisleriyle birlikte OSB'de çalışan sayısını yaklaşık 45 bine çıkarmak istediklerini anlatan Fidan, 2023'te kentten 231,5 milyon dolar ihracat yapıldığını anımsattı.

Fidan, şöyle konuştu:

"Amacımız bu ihracat rakamlarını 1 milyar dolara yükseltmek. Bu da zor bir şey değil. Allah'ın izniyle bir gün bunu yapacağız. Yurt dışından yatırımcıların da kente ilgi gösteriyor. Diyarbakır'a ilgi büyük. Diyarbakır artık eski Diyarbakır değil. Diyarbakır, huzurun, güvenin, istihdamın ve ihracatın merkezi oldu. Devletin buraya verdiği müthiş teşvikler var. Birçok ilden avantajlı durumdayız."

Diyarbakır-Erbil uçak seferlerine ilişkin de Fidan, bu seferlerin iş dünyasına çok katkısının olacağını dile getirdi.

Fidan, "İnşallah sefer sayısı da artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanına teşekkür ettik ve bu sayıların artmasını talep ettik." dedi.

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Diyarbakır osb

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