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Diyarbakır Valisi Karaloğlu'nun girişimiyle ailesi ikna edilen 16 yaşındaki Seher okuluna devam edecek

18.08.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Valisi Karaloğlu'nun girişimiyle ailesi ikna edilen 16 yaşındaki Seher okuluna devam edecek

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da ailesi tarafından okula gönderilmeyen 16 yaşındaki Seher Hubel, Vali Münir Karaloğlu'nun girişimiyle eğitimine devam edecek.

Vali Karaloğlu, Merkez Bağlar ilçesi kırsal Topraktaş Mahallesi'nde yaşayan Seher Hubel'in çektiği ve "Büyüklerime sesleniyorum, gelsinler ailemi ikna etsinler. Beni okula göndersinler. Okumak istiyorum" ifadelerinin yer aldığı videoyu izlemesi üzerine konunun araştırılması talimatını verdi.

Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Seher'in babası Memduh ve annesi Zinet Hubel'i ziyaret etti.

Arslan, aileyi çocuklarının eğitimine devam etmesi yönünde ikna etti.

Karaloğlu, ikna edilen Hubel çifti ve kızları Seher'i makamında kabul etti.

- "Kız çocukları okusun diye bir gayretimiz var"

Bir süre aileyle görüşen Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada, özellikle kızlar olmak üzere çocukların okula gitmesi için her şeyi seferber ettiklerini söyledi.

Hubel'in eğitimine devam etmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Karaloğlu, "Kız çocukları okusun diye bir gayretimiz var. İnşallah Seher de okusun, hedefi olan polisliğe de ulaşsın. Biz destek verelim, anne ve baba olarak siz de destek olun. Bütün gayretimiz, bütün amacımız Diyarbakırlı gençlerin daha çok eğitimden istifade etsinler, daha çok güzel eğitim alsınlar. Ülkelerine, milletlerine, ailelerine faydalı birey olsunlar." ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim-öğretim yılında 10. sınıfta okuluna devam edecek olan Seher Hubel de hayatta bazı zorluklarla karşılaşınca okumanın önemini daha iyi anlayabildiğini belirtti.

"Okumayı çok istiyordum." diyen Hubel, "Vali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Artık hayallerime kavuşabileceğim, çok mutluyum. Bütün devlet yetkililerine teşekkür ediyorum, bu imkanı verdikleri için." şeklinde konuştu.

Vali Karaloğlu, ziyaretin ardından Hubel'e içinde kırtasiye malzemesi olan çanta ile tablet ve kitap hediye etti.

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