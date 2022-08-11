YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır Valisi Su, domates hasadı yaptı, tarlada çalışan işçilerle görüştü:

Diyarbakır Valisi Su, domates hasadı yaptı, tarlada çalışan işçilerle görüştü:

11.08.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Domatesi üretiyoruz, kurutuyoruz ve başta İtalya olmak üzere ihracat yapıyoruz. Bu alanlarda 2 binin üzerinde vatandaşımızı da istihdam ediyoruz. İnşallah her yıl bunu artırarak devam ettireceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kurutmalık domates üretimi yapılan Karacadağ bölgesinde düzenlenen "Domates Hasadı Tarla Günü" etkinliğine katıldı.

Vali Su, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, Manisa'dan gelen girişimci Muzaffer Işıklı'nın, çiftçilerle iş birliği halinde ürettiği domateslerin yetiştirildiği tarlada hasat yaptı, işçilerle görüştü.

Domateslerin kurutulduğu alandaki çalışmalarla ilgili de inceleme yapan Su, beyaz örtüye serilerek kurutulacak domatesleri ikiye kesti.

- "Bu ihracat, istihdam demektir"

Gazetecilere açıklama yapan Su, ilde sanayi, ticaret, kültür-turizm, eğitim ve sağlık gibi her sektörde çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, tarım sektöründe de önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

İldeki sebzecilik faaliyetlerine de değinen Su, "2021'de ilimizde 127 bin 414 dekarda 376 bin 746 ton sebze üretimini gerçekleştirdik. Bunun 103 bin tonu domates. Toplam 30 bin 149 dekarda domates üretimi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Su, İzmir ve Manisa'dan gelen girişimcilerin buradaki çiftçilerle sözleşme yaptığını ve kurutmalık domates yetiştirildiğini anlatarak, bu kapsamda merkez Bağlar ve Sur ilçelerinde çiftçilerin sözleşmeli tarım uygulaması yaptığını belirtti.

"Domatesi üretiyoruz, kurutuyoruz ve başta İtalya olmak üzere ihracat yapıyoruz. Bu alanlarda 2 binin üzerinde vatandaşımızı da istihdam ediyoruz. İnşallah her yıl bunu artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullanan Su, bunun ihracat ve istihdam demek olduğunu kaydetti.

Vali Su, bu üretimde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli, sektör temsilcileri, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyorDiyarbakır anneleri bunaltıcı sıcakta evlatları için nöbet tutuyor
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildiGaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi
Afrika'da 24 takımdan oluşan yeni bir süper lig kurulacakAfrika'da 24 takımdan oluşan yeni bir süper lig kurulacak
Anahtar Kelimeler:
domates hasat

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:24
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:25
Yatsı
20:51

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Med Eczanesi
Yenisehir
Sur Eczanesi
Sur
Çevre Eczanesi
Baglar
Mesut Eczanesi
Baglar
Arzu Eczanesi
Baglar
Ali Eczanesi
Kayapinar
Tekin Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.