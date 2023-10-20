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Diyarbakır ve Batman'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

20.10.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır ve Batman'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Diyarbakır ve Batman'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Zeynel Abidin Gülsever ile TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Buğday, yaptıkları konuşmalarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınadı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Batman

Batman'da, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve vatandaşlar Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, “Katil İsrail Filistin’den defol", “Aksa’ya uzanan eller kırılsın" sloganları attı, sık sık tekbir getirdi.

Burada saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Grup daha sonra dağıldı.

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Diyarbakır İsrail Protesto

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