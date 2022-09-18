Diyarbakır ve çevre illerde KPSS heyecanı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve çevre illerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı başladı.

Sınav merkezlerine gelen bazı adaylara onlara moral vermek isteyen yakınları da eşlik etti.

Adaylar bina girişlerindeki belge ve güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soru için 130 dakika süre verildi.

Elazığ ve Siirt'te de oturum başladı.

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda sınava girecek adaylardan biri koşarak gelip, son anda sınava yetişirken, bir adayın evde unuttuğu kimliğini ise yakını sınav merkezine yetiştirdi.



