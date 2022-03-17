"Diyarbakır Zerzevan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne katılım başvuruları başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevince düzenlenecek, "2022 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne katılım başvuruları başladı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde, Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliğinin destek ve katkılarıyla 2-5 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılacaklar, başvurular tamamlandıktan sonra, kura yoluyla belirlenecek. Etkinliği 1000 kişi takip edebilecek ve detaylarına TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Başvurular, 15 Nisan'a kadar devam edecek.

