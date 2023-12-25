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Diyarbakır'a sosyal hizmet kampüsü inşa ediliyor

25.12.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Diyarbakır'da sosyal hizmet kampüsü inşa ediliyor.

Merkez Sur ilçesi Silvan yolu üzerinde 70 dönüm alanda yapımına başlanan sosyal hizmet kampüsünde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Evleri Sitesi, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Kadın Konukevi bulunacak.

Proje bedeli 292 milyon 985 bin lira olan sosyal hizmet kampüsünün 550 günde bitirilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, AA muhabirine, 4 alandaki hizmet modellerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın tensipleriyle bu yılın haziran ayında ihaleler yapılarak yapımına başlandığını söyledi.

Kampüste yer alan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sadece Diyarbakır'a değil, çevre illerine de hizmet vereceğini kaydeden Polat, şu anda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kimsesi olmayan yaşlılara hizmet götürüldüğünü belirtti.

Polat, şöyle konuştu:

"Sadece Diyarbakır için değil, bölge için böyle bir hizmetin kaçınılmaz olduğunu düşünerek Bakanlığımız böyle bir hizmete ihtiyaç duymuştur. Huzurevi 100 kişilik olacak. Sadece yaşlılar için huzurevi değil, aynı zamanda Kadın Konukevi ihtiyacı da var. 40 kişilik Kadın Konukevi yapılıyor. 60 çocuğumuzun kalabileceği Çocuk Yaşam Merkezi şeklinde evler inşa ediliyor. 81 kişilik Engelsiz Yaşam Merkezi inşa ediliyor. Burası sosyal hizmet kampüsü şeklinde yapılıyor. Tüm bu hizmet alanlarının 550 günde bitmesi hedefleniyor. Diyarbakır'a tam donanımlı bir sosyal hizmet kampüsü kazandıracağız. Bu sadece Diyarbakır için değil, aslında civardaki illeri de rahatlatan bir yatırım kompleksi ve kampüsü olacak."

"HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ ARTIK TEMEL BİR İHTİYAÇTIR"

Türkiye'de yaklaşık 70 ilde huzurevinin bulunduğunu belirten Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu ve Güneydoğu'da huzurevi sayısı daha az. Bu bölgelerde kendi yaşlılarına bakma geleneği daha güçlü fakat şartların zorladığı bazı koşullar var. Yaşlılara bakıyoruz çünkü kimsesi kalmayan yaşlılarımız var. Örneğin iş gücüne katılması gereken kişi, işe gidebilmesi için yaşlısını, anne ve babasını bırakıp gitmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu sürekli de olabilir, geçici de olabilir. Yani yaşlısını merkezimize bırakıp işine gider, iş çıkışı da yaşlısını alıp evine götürebilir ancak şartların dayattığı koşullardan dolayı hiç kimsesi olmayan çok yaşlımız da var. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi artık temel bir ihtiyaçtır."

"HER İLDEN YAŞLILARIMIZ GELİP KALABİLECEK"

Bölgedeki yaşlılara bakılması konusundaki hassasiyeti gözeterek, hizmet modelini hayata geçirmek istediklerini kaydeden Polat, bölgenin yaşlılara bakma konusundaki hassasiyeti çok iyi bildiklerini, bu hassasiyeti de gözettiklerini dile getirdi.

Geçmişte Diyarbakır'da bir huzurevinin olduğunu fakat 2017 yılında kapandığını anımsatan Polat, "Diyarbakır'da bu ihtiyaç araştırmalarla tespit edildiği için Bakanlığımızca Yaşlı Bakımevi ve Huzurevi'nin açılmasına karar verildi. Bu adımın gelecek yıllar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her ilden yaşlılarımız gelip kalabilecek. Yaşlılarımız için donatılarıyla, sosyal tesisleriyle bir yaşam alanı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır huzurevi

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