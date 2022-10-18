Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'inin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada merkez Bağlar ilçesi Rihan Parkı'nda, 16 Ekim'de, madde bağımlısı olduğu iddia edilenler tarafından iki kişinin öldürüldüğü yönünde çıkan asılsız haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Rihan Parkı'nda 16 Ekim'de 17.50 sıralarında iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişinin kesici aletle yaralandığı, yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda olaya karışan 5 suça sürüklenen çocuğun suç aletleriyle yakalandığı, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan E.İ.N'nin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Olayda kesici alet kullanan E.İ.N. ve beraberindeki diğer 4 suça sürüklenen çocuğun uyuşturucu suçlarından herhangi bir kayıtlarının bulunmadığı gibi yapılan araştırmalarda olay esnasında uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında bulunduklarını gösterir herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde de konunun uyuşturucuyla ilgili olduğuna dair herhangi bir şüpheli ya da müşteki beyanı bulunmamaktadır. Halkımızın sosyal medya mecralarında kasıtlı olarak üretilen bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

