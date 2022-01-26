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Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü taşlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

26.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü taşlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davada taraf oldukları öğrenilen 2 ailenin fertleri arasında önceki gün çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişiden Serkan Garlı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

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