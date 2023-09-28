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Diyarbakır’da 1 ton 319 kilogram esrar ele geçirildi

28.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 ton 319 kilogram esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Ziyaret ve Bağlan mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 ton 175 kilogram toz, 144 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 1 ton 319 kilogram esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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esrar Diyarbakır

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