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Diyarbakır'da 10 günde 667 kilo 869 gram esrar ele geçirildi

07.09.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 10 günde 667 kilo 869 gram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 667 kilo 869 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ağustos-7 Eylül'de kentte 131 operasyon gerçekleştirildi.

161 şüpheliye yönelik işlem gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınan 25 şüpheliden 21'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 667 kilo 869 gram esrar, 5,72 gram eroin, 105 gram sentetik uyuşturucu, 17 kök Hint keneviri, 2 tüfek, 3 tabanca, 339 fişek, 8 sentetik ecza ve 35 bin 625 lira ele geçirildi.

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Diyarbakır narkotik operasyon

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