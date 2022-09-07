Diyarbakır'da 10 günde 667 kilo 869 gram esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 667 kilo 869 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ağustos-7 Eylül'de kentte 131 operasyon gerçekleştirildi.

161 şüpheliye yönelik işlem gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alınan 25 şüpheliden 21'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 667 kilo 869 gram esrar, 5,72 gram eroin, 105 gram sentetik uyuşturucu, 17 kök Hint keneviri, 2 tüfek, 3 tabanca, 339 fişek, 8 sentetik ecza ve 35 bin 625 lira ele geçirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz