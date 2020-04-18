YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da 129 otobüs kısıtlamadan muaf olan vatandaşları taşıyacak

Diyarbakır’da 129 otobüs kısıtlamadan muaf olan vatandaşları taşıyacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.04.2020 10:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşların mağdur edilmemesi için 129 otobüsle hizmet verecek.İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye istinaden 17 Nisan Cuma günü 24.00 ile 19 Nisan Pazar günü 24.00 saatleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşların mağdur edilmemesi için 129 otobüsle hizmet verecek.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye istinaden 17 Nisan Cuma günü 24.00 ile 19 Nisan Pazar günü 24.00 saatleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sağlık çalışanları ile diğer vatandaşlara herhangi bir mağduriyete mahal veremeden 129 otobüs tahsis edildi.
Dicle Üniversitesi, Selahattin Eyyubi, Gazi Yaşargil, Kadın Doğum, Çocuk Hastanesi ile özel hastanelere toplamda 68 otobüs tahsisi yapılarak Diyarbakır’daki sağlık kuruluşunda herhangi bir personelin mağduriyet yaşanmaması için gerekli ulaşım hizmeti sağlandı. Diğer merkezler ile ilçelere de toplam 61 otobüs tahsis edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

"Altın Kızlar" Tokyo Olimpiyatları'na evlerinde hazırlanıyor

"Altın Kızlar" Tokyo Olimpiyatları'na evlerinde hazırlanıyor

Koronavirüs nedeniyle doğal elma sirkesine talep arttı

Koronavirüs nedeniyle doğal elma sirkesine talep arttı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:33
Öğle
12:23
İkindi
16:06
Akşam
19:04
Yatsı
20:26

İlginizi Çekebilir

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Güvenlik firmasından 310 aileye gıda yardımı

Güvenlik firmasından 310 aileye gıda yardımı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

DÜ’de görevli sağlık çalışanlarından vatandaşlara anlamlı çağrı

DÜ’de görevli sağlık çalışanlarından vatandaşlara anlamlı çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.