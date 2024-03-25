YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada bir kahvehanede yaşanan panik, güvenlik kamerasında

Diyarbakır'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada bir kahvehanede yaşanan panik, güvenlik kamerasında

AA AA
25.03.2024 13:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga sırasında yakınlardaki bir kahvehanede yaşanan panik, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde 21 Mart'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan, E.I. ve Ş.A'nın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Seken bazı kurşunların çevredeki bir ev ve iş yeri ile 3 araca isabet ettiği kavgada yaralanan 2 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan kavga anında yakınlardaki bir kahvehanede silah seslerini duyan müşterilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda kahvehanede silah sesini duyan müşterilerin kaçmaya çalıştığı, bazılarının kendisini yere attığı, kimi müşterilerin ise masaların altına saklandığı görülüyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada, E.I. (19) ile Ş.A. (36) yaralanmıştı.

Kavga sırasında seken bazı kurşunların çevredeki bir ev ve iş yeri ile 3 araca isabet ettiği görülmüş, polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa sağanak yağışa teslim olduBursa sağanak yağışa teslim oldu
Evde çıkan yangında can pazarı: 2 yaralıEvde çıkan yangında can pazarı: 2 yaralı
Kar vaadiyle müşterilerini dolandıran kuyumcuda şikayet sayısı 148’e yükseldiKar vaadiyle müşterilerini dolandıran kuyumcuda şikayet sayısı 148’e yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır güvenlik kamerası korku kahvehane silahlı kavga

Diyarbakır Namaz Vakitleri 25 Mart Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:08
Öğle
12:30
İkindi
15:59
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler25 Mart Pazartesi

Mesut eczanesi
Cinar
Çüngüs eczanesi
Cungus
Lice eczanesi
Lice
Karaz eczanesi
Kocakoy
Erdal eczanesi
Kayapinar
Sağlik eczanesi
Ergani
Amed eczanesi
Dicle
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.