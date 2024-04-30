Diyarbakır’da 200 bin çiçek toprakla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yazlık mevsimlik çiçek üretimini kendi imkanlarıyla yetiştiren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yakın zamanda 200 bin adetten oluşan zinya, petunya ve kadife bitkisini Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinin farklı alanlarında toprakla buluşturacak.

Kentin iklimine ve toprağına uygun bitkilerin tercih edildiği çalışmalarda ayrıca 2 bin adet de lavanta, biberiye, gavura, yeşil ve gol taflan, süs narı ile ıtır yetiştirildi.

FİDANLAR VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yazlık mevsimlik çiçek dışında refüj ve kavşaklarda bitkilerin ekimi için söküm ve yer açma çalışmalarına da devam ediyor. Ayrıca 200 bin yazlık mevsimlik çiçek dışında fidanlık şefliğinde üretim çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşların bitki talebini değerlendiren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, fidanlık alanında ürettiği 433 İran Çamı, Kara Selvi ve 119 adet çalıyı (lavanta, biberiye, gavura) ücretsiz dağıttı.

DİYARBAKIR GÜL ŞEHRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin gülle anılması için fidanlık şefliğinde üretim çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta farklı renk ve türde yaklaşık 4 bin adet gülü üreten ekipler, kentin park, refüj ve kavşaklarına ekmeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde zinya, petunya ve kadife türlerinde yetiştirdiği toplam 200 bin yazlık mevsimlik çiçeği kentin park, yeşil alan, kavşak ve refüjlerde değerlendirecek.







