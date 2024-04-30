YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da 200 bin çiçek toprakla buluşuyor

Diyarbakır’da 200 bin çiçek toprakla buluşuyor

İHA İHA
30.04.2024 14:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde zinya, petunya ve kadife türlerinde yetiştirdiği toplam 200 bin yazlık mevsimlik çiçeği kentin park, yeşil alan, kavşak ve refüjlerde değerlendirecek.

Diyarbakır’da 200 bin çiçek toprakla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yazlık mevsimlik çiçek üretimini kendi imkanlarıyla yetiştiren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yakın zamanda 200 bin adetten oluşan zinya, petunya ve kadife bitkisini Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinin farklı alanlarında toprakla buluşturacak.

Kentin iklimine ve toprağına uygun bitkilerin tercih edildiği çalışmalarda ayrıca 2 bin adet de lavanta, biberiye, gavura, yeşil ve gol taflan, süs narı ile ıtır yetiştirildi.

FİDANLAR VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yazlık mevsimlik çiçek dışında refüj ve kavşaklarda bitkilerin ekimi için söküm ve yer açma çalışmalarına da devam ediyor. Ayrıca 200 bin yazlık mevsimlik çiçek dışında fidanlık şefliğinde üretim çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşların bitki talebini değerlendiren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, fidanlık alanında ürettiği 433 İran Çamı, Kara Selvi ve 119 adet çalıyı (lavanta, biberiye, gavura) ücretsiz dağıttı.

DİYARBAKIR GÜL ŞEHRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin gülle anılması için fidanlık şefliğinde üretim çalışmalarını sürdürüyor. İlk etapta farklı renk ve türde yaklaşık 4 bin adet gülü üreten ekipler, kentin park, refüj ve kavşaklarına ekmeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde zinya, petunya ve kadife türlerinde yetiştirdiği toplam 200 bin yazlık mevsimlik çiçeği kentin park, yeşil alan, kavşak ve refüjlerde değerlendirecek.

Diyarbakır’da 200 bin çiçek toprakla buluşuyor

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödülErzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödül
Şampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndüŞampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndü
Şile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturulduŞile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturuldu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 1 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:16
Öğle
12:21
İkindi
16:08
Akşam
19:17
Yatsı
20:42
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.