Diyarbakır'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yol kontrolünde 28 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Lice ve Kayapınar ilçe jandarma komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında tali yollarda gerçekleştirilen yol kontrollerinde 21'i Afganistan ve 7'si Bangladeş uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen göçmenler hakkında idari işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler, Van Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" gereğince idari para cezası uygulandı.

Zanlılardan 6'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

