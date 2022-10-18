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Diyarbakır'da 4 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı

18.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddianamede, saldırıya katılan PKK'lı terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4 askerin yaralandığı terör saldırısında yer alan PKK'lı teröristlerden tutuklu sanık Mesut A. hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 85 yıldan 108 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Mesut A. hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve yakalanan "Nirvana" kod isimli Semra Tunçer'in teşhis ettiği sanıkla ilgili, "Bu örgüt mensubu bana eylemde kendisinin roketatar kullandığını anlatmıştı" ifadesine yer verildi.

Yapılan teşhis üzerine 10 Aralık 2021'de şüpheli Mesut A'nın Diyarbakır'da yakalandığı ve tutuklandığı kaydedilen iddianamede, söz konusu saldırıya ilişkin Lice Jandarma Komutanlığı 2. Jandarma Komando Timi'nin bulunduğu bölgenin doğu tarafından makineli tüfek, kuzey tarafından roketatarlarla taciz ateşinde bulunulduğu, teröristlerin kullandığı roketatar ve silahların ele geçirilemediği, 4 askerin vücutlarının muhtelif yerlerinden şarapnel parçasıyla yaralandıkları belirtildi.

İddianamenin, sonuç ve değerlendirme kısmında, sanığın bölgeye güvenlik güçlerine saldırı maksadıyla geldiği belirtilerek, "Bölgede bir süre bekledikten sonra şüphelinin de aralarında bulunduğu terörist grubun 2. Jandarma Komando Timi'nin bulunduğu bölgeye, biksi makineli tüfek ve roketatarlarla taciz ateşinde bulundukları tespit edilmiştir. Şüphelinin saldırıda roketatar kullandığı ve en az bir kez ateş ettiği, çatışma sonucu 4 uzman çavuş yaralandığı ve üzerine isnat edilen suçları işlediği anlaşılmıştır." denildi.

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Mesut A. hakkında Lice ilçesinde 9 Haziran 2018'de 4 askerin yaralandığı terör saldırısına katıldığı gerekçesiyle "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ile "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 85 yıldan 108 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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