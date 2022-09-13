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Diyarbakır'da 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, 11 zanlı tutuklandı

13.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, 11 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, 11 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Eylül'de kentte 132 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 56 kilo 303 gram toz ve kubar esrar, 2,33 gram eroin, 2,57 gram kokain, 6 kilogram metamfetamin, 1 kilo 525 gram skunk, 140 kök Hint keneviri, 24 sentetik ecza ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 56 kilo 303 gram esrar ele geçirildi, 11 zanlı tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır uyuşturucu operasyon

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
04:29
Sabah
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Öğle
12:20
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Salı

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