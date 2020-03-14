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Diyarbakır'da 8 yaşındaki çocuğun metruk evde ölü bulunması

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.03.2020 18:43 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3'e yükseldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 8 yaşındaki çocuğun metruk evde yüzü parçalanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan, çocuğun dayısı tutuklandı.

Başalan Mahallesi'nde metruk bir evde yüzü parçalanmış halde bulunan Muhammed Veli Dümez'in ölümüyle ilgili tutuklanan hala H.T. ve S.O'nun ardından, gözaltındaki dayı V.T'nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen V.T. tutuklandı.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, 21 Ocak'ta kaybolmuş, mahalle sakinlerinin arama çalışması sonucunda, metruk bir evde cesedi bulunmuştu.

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Çınar Tutuklama Veli Dümez

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