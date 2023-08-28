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Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi davasında Alyamaç ailesinden ‘adalet’ çağrısı

28.08.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden 9 kişinin öldüğü olaya ilişkin Alyamaç ailesi, “Oraya ateşi söndürmeye giden insanları pusuya düşürerek ailemden 5 kişinin ölümüne sebep oldular.

Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi davasında Alyamaç ailesinden ‘adalet’ çağrısı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde 15 Haziran’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden 9 kişinin öldüğü olaya ilişkin Alyamaç ailesi, “Oraya ateşi söndürmeye giden insanları pusuya düşürerek ailemden 5 kişinin ölümüne sebep oldular. Aynı zamanda kendi ailelerinden de 4 kişinin ölümüne sebep oldular. Vefat edenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bu olaylar hiç hoş değil. Bu olayın failleri tam 75 gündür yakalanamadı. Yaklaşık 20-25 kişi halen aranıyor.” dedi.

Olaya ilişkin süreci İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Abdullah Alyamaç, aralarında bir arazi anlaşmazlığı olduğunu ve bu tüm bölge halkı tarafından bilindiğini hatırlatarak, daha öncesinde rahmetli Selim Amcasının birçok defa bununla ilgili dilekçeler verdiğini söyledi.
Bu olayın istinaf mahkemesinde devam eden bir süreci olduğunu dikkat çeken Alyamaç, "Biz, buradan sonucun çıkmasını bekliyorduk ve bu araziyi sürmüyorduk. Kimse devletin mahkemesinden ve devletten büyük değildir. Çıkan sonuç başımızın, gözümüzün üstünde yeri vardır. 15 Haziran günü sabah köy halkı bakıyor ki bir ateş var. Hemen ateşi söndürmeye gitmek istiyorlar. Çiftçi, bir yıllık emeğini biçecek, orada yanmasını istemez. Orada bir pusu olduğundan da haberleri yok. Tahmin etmiyorlar. Su tankeri, traktör ve pulluk gibi aletlerle yangını söndürmeye gidiyorlar" dedi.

"AİLEMDEN 5 KİŞİNİN, AYNI ZAMANDA KENDİ AİLELERİNDEN DE 4 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDULAR"

Daha önceden birleşmiş 5-6 ailenin ağır silahlarla kuşandığını belirten Alyamaç, "Oraya ateşi söndürmeye giden insanları pusuya düşürerek ailemden 5 kişinin, aynı zamanda kendi ailelerinden de 4 kişinin ölümüne sebep oldular. Vefat edenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bu olaylar hiç hoş değil ve bu olayın failleri tam 75 gündür yakalanamadı. Yaklaşık 20-25 kişi halen aranıyor" diye konuştu.
"Buradan Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyorum" çağrısında bulunan Alyamaç, "Cumhurbaşkanım; siz, 85 milyonun cumhurbaşkanısınız. Her olayda ilk koşan sizsiziniz. Buradan bir kardeşiniz olarak, bir vatandaşınız olarak sizden yardım rica ediyorum. Bu firarilerin yakalanması lazım. Bu çok önemli. Hem bu olayların tekrar yaşanmaması için, hem de tehditlerin devam etmemesi için. Hem sosyal medyada, hem bölgede kulağımıza çok fazla tehdit mesajları geliyor. Bunları doğru bulmuyoruz. Hiçbir silahlı mücadele doğru değildir. Ne olursa olsun bu olayın biran önce kapanması lazım. Firarilerin biran önce yakalanmasını talep ediyoruz devlet yetkililerimizden." şeklinde konuştu.
Üç savcının görevlendirildiği soruşturma çalışmaları devam ederken her iki taraftan toplam 14 kişi tutuklandı.

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